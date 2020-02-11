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Солнечные батареи и дождевая вода. Как в Бельгии переходят на экодома

Стать настоящим экобизнесом может собственное жилье. В Бельгии обычная семья построила себе дом, который полностью работает на альтернативной энергии. Электроэнергию производят установленные солнечные панели. Не проводили в дом и воду, пользуются только дождевой. Через фильтры она стекает в специальные контейнеры. А уже в подвале распределяется и проходит несколько этапов очистки.

Толщина стен в доме обеспечивает эффект термоса, поэтому летом здесь прохладно, а зимой тепло. Хозяева имеют и собственную теплицу, поэтому свежие овощи едят круглый год. Обошелся дом площадью 400 квадратных метров в €1 млн, но хозяева не волнуются, потому что знают, что без коммунальных платежей он быстро окупится. Детали в специальном сюжете Натальи Жуковской.

Напомним, Винница стала самым энергоэффективным городом Украины. Индивидуальные тепловые пункты по подаче тепла и горячей воды в городе стают на смену аварийной центральной системе.

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