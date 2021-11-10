Енергія сонця: чим можна замінити газ чи електрику та скільки це коштує

Природні катаклізми, спровоковані змінами клімату, стають постійними. На цьому тлі боротьба за ресурси (воду, їжу, ліс чи енергію) стає дедалі жорсткою.

Уже сьогодні зрозуміло, що газ, електрика, нафта, вугілля дорожчатимуть. Людство має один вихід – споживати менше та розвивати альтернативну енергетику.

Україна відстала у цій сфері на десятиліття. Якщо українці лише починають встановлювати сонячні панелі чи теплові земельні насоси, то жителі Європи вже не раз їх змінювали. З харчових відходів роблять біогаз, а з пластикових відходів видобувають тепло.

Наша держава, на жаль, досі не має стратегії виживання в епоху енергетичної кризи, тож кожен з нас з нею наодинці. Сьогодні існує поки дорогий, але надійний спосіб енергонезалежності – сонячні панелі.

На одній з ділянок у Київській області встановлені сонячні батареї загальною потужністю 20 кВт. Вже понад 10 років Олександр Сокиржинський використовує енергію сонця у своєму будинку.

Панелі на дахах та городі цілком задовольняють потребу житла в електроенергії та заряджають три електрокари. Надлишок господар продає, заробляючи на цьому. Власник сонячної електростанції розповів, що держава платить справно.

– Загалом в районі 80 тис. грн нам по зеленому тарифу держава виплачує на рік, – зазначив він.

Сонячні батареї на городі встановили п’ять років тому. Тоді ж відмовилися від газу та дров. Котли нині припадають пилом у підвалі.

Вісім свердловин завглибшки – 40 м розподілені на периметрі будинку. Усередині ґрунтового колектора – компресор, два теплообмінники та труби, які беруть тепло землі.

– Ми місяць тому його ввімкнули, коли була кімнатна температура. І кімнатний датчик через радіомодуль командує ним. Він вмикається чи вимикається, коли температура нижче за 22 градуси у будинку. Перевага теплового насосу – він використовує 1 кВт електричної енергії та дає нам 4 кВт тепла, – сказав Олександр.

За домашньою електростанцією Олександр стежить за допомогою телефона або комп’ютера. Будинок розміром майже 300 кв. м – самоокупний. Більшість платежів за світло та опалення компенсує енергія сонця, тож виплати зменшилися у декілька разів.

– Цей будинок загалом на рік споживає близько 5 тис. грн з опаленням, з проживанням, з усім. Ми не платимо за світло. У нас власна система каналізації та скважина, – розповів він.

Енергоощадну філософію сповідує і родина відомого телеведучого Ігоря Кондратюка. Домашня сонячна електростанція виробляє 27 кВт енергії. Цього достатньо для будинку і на продаж. Обійшлася власнику у €25 тис. Інвестиція окупиться приблизно за 10 років, але господар уже тішиться енергонезалежністю.

– Я тішуся з того, що не залежу від цін на газ. Від слова взагалі. У мене проведений сюди газ. Мені дотепер надсилають рахунки за доставку газу, яким я не користуюся. Я не бачу поки ніяких мінусів, – зазначив Кондратюк.

У перспективі він думає розширити електростанції, а також потрібні акумулятори для накопичення та зберігання сонячної енергії.

А ось Сергій Сілін займається портативними зарядними станціями. Нині на ринку є лише батареї до 2 кВт, однак незабаром з’являться потужніші.

– За декілька місяців заїде велика батарея на 3-6 кВт, яку за допомогою додаткових модулів можна збільшити до 25 кВт. Це фактично одна доба споживання цілого будинку, – розповів він.

Ціна стартує від 13 тис. грн, залежно від місткості сонячної батареї. Річ перспективна, оскільки в Україні щороку охочих долучитись до енергонезалежне майбутнє більшає. Нині сонячною енергією користуються понад шість тис. господарств, здатних забезпечити енергією 45 тис. будинків.

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