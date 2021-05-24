Епифаний показал обновленную резиденцию ПЦУ возле Михайловского собора

Глава Православной церкви Украины Блаженнейший митрополит Епифаний представил обновленную резиденцию ПЦУ возле Михайловского собора.

Накануне он освятил помещение, а сегодня устроил для журналистов небольшую экскурсию.

Показал свой кабинет, где на стене в рамке разместили исторический для Украины документ – Томос.

В зале для заседаний изображены исторические фигуры, которые помогали становлению независимой церкви Украины.

Все реставрации провели за средства благотворителей. Руководила работами меценат Светлана Мацола.

С кем состоятся первые переговоры в новой резиденции, глава Православной церкви Украины еще не знает.

– Сначала будет заседание священного синода ПЦУ, а кто из иностранных гостей приедет первый, тот и удостоится этой чести, – говорит митрополит Епифаний.























Епифаний показал обновленную резиденцию ПЦУ возле Михайловского собора / 6 фотографий

Приезд патриарха Варфоломея в Украину

24 августа 2021 года, в день 30-летия Независимости Украины, Вселенский патриарх Варфоломей планирует приехать в Киев.

Дату визита Патриарх подтвердил во время встречи с премьер-министром Денисом Шмигалем, отвечая на приглашение президента Украины Владимира Зеленского.

Подробнее о приезде патриарха Варфоломея в Украину читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Факти ICTV

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