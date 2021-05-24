Епифаний показал обновленную резиденцию ПЦУ возле Михайловского собора
Глава Православной церкви Украины Блаженнейший митрополит Епифаний представил обновленную резиденцию ПЦУ возле Михайловского собора.
Накануне он освятил помещение, а сегодня устроил для журналистов небольшую экскурсию.
Показал свой кабинет, где на стене в рамке разместили исторический для Украины документ – Томос.
В зале для заседаний изображены исторические фигуры, которые помогали становлению независимой церкви Украины.
Все реставрации провели за средства благотворителей. Руководила работами меценат Светлана Мацола.
С кем состоятся первые переговоры в новой резиденции, глава Православной церкви Украины еще не знает.
– Сначала будет заседание священного синода ПЦУ, а кто из иностранных гостей приедет первый, тот и удостоится этой чести, – говорит митрополит Епифаний.
Приезд патриарха Варфоломея в Украину
24 августа 2021 года, в день 30-летия Независимости Украины, Вселенский патриарх Варфоломей планирует приехать в Киев.
Дату визита Патриарх подтвердил во время встречи с премьер-министром Денисом Шмигалем, отвечая на приглашение президента Украины Владимира Зеленского.
Подробнее о приезде патриарха Варфоломея в Украину читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Факти ICTV