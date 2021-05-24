Резиденція ПЦУ

Епіфаній показав оновлену резиденцію ПЦУ біля Михайлівського собору

Очільник Православної церкви України Блаженнійший митрополит Епіфаній представив оновлену резиденцію ПЦУ біля Михайлівського собору.

Напередодні він освятив приміщення, а сьогодні влаштував для журналістів невеличку екскурсію.

Показав свій кабінет, де на стіні в рамці розмістили історичний для України документ – Томос.

У залі для засідань зображені історичні постаті, які допомагали становленню незалежної церкви України.

Усі реставрації провели за кошти благодійників. Керувала роботами меценат Світлана Мацола.

Із ким відбудуться перші перемовини в новій резиденції, глава Православної церкви України ще не знає.

– Спершу буде засідання священного синоду ПЦУ, а хто із закордонних гостей приїде перший, той і сподобиться цієї честі, – говорить митрополит Епіфаній.























Епіфаній показав оновлену резиденцію ПЦУ біля Михайлівського собору / 6 фотографий

Приїзд патріарха Варфоломія до України

24 серпня 2021 року, в день 30-річчя Незалежності України, Вселенський патріарх Варфоломій планує приїхати до Києва.

Дату візиту Патріарх підтвердив під час зустрічі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, відповідаючи на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Детальніше про приїзд патріарха Варфоломія до України читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Факти ICTV

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