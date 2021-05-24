Резиденція ПЦУ

Епіфаній показав оновлену резиденцію ПЦУ біля Михайлівського собору
Очільник Православної церкви України Блаженнійший митрополит Епіфаній представив оновлену резиденцію ПЦУ біля Михайлівського собору.
Напередодні він освятив приміщення, а сьогодні влаштував для журналістів невеличку екскурсію.
Показав свій кабінет, де на стіні в рамці розмістили історичний для України документ – Томос.
У залі для засідань зображені історичні постаті, які допомагали становленню незалежної церкви України.
Усі реставрації провели за кошти благодійників. Керувала роботами меценат Світлана Мацола.
Із ким відбудуться перші перемовини в новій резиденції, глава Православної церкви України ще не знає.
– Спершу буде засідання священного синоду ПЦУ, а хто із закордонних гостей приїде перший, той і сподобиться цієї честі, – говорить митрополит Епіфаній.
Приїзд патріарха Варфоломія до України
24 серпня 2021 року, в день 30-річчя Незалежності України, Вселенський патріарх Варфоломій планує приїхати до Києва.
Дату візиту Патріарх підтвердив під час зустрічі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, відповідаючи на запрошення президента України Володимира Зеленського.
Детальніше про приїзд патріарха Варфоломія до України читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: Факти ICTV