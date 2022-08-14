Ердоган грає у свою гру: експерт пояснив зближення Туреччини з РФ

Президент Туреччини Реджеп Ердоган, який виступає посередником у переговорах між Україною та РФ, водночас підтримуючи з кремлівським диктатором тісні відносини, грає у свою гру. Йому необхідна перемога на виборах 2023 року.

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос у коментарі ведучій Вікна Новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону назвав справжні цілі Туреччини та пояснив, чи може Ердоган бути ефективним посередником між Україною та Росією.

– Я думаю, що Ердоган до кінця не усвідомлює це, він живе у парадигмі, яка існувала до 24 лютого. Звісно, є розуміння, що йде війна, але його ініціатива, яку він висунув ще в листопаді, про початок переговорів та посередництво, виникла саме через загрозу цієї війни. Тоді вона була доречною. А сьогодні очевидно, що українці не готові до переговорів щодо ключових питань – війни та миру з росіянами, – наголосив Семиволос.

За його словами, Туреччина, виходячи зі своїх власних інтересів, намагається підштовхнути Україну до переговорів, проте вже починає розуміти, що наполегливість викликає наше роздратування.

– Звісно, хмизу у вогонь підкидає їхня успішна посередницька діяльність у зерновій угоді. Вони розуміють, що побудували непогану дипломатію, а значить – і навколо інших питань можна побудувати. Тим більше, що їм це вигідно, зважаючи на збільшення товарообігу між країнами. Для Ердогана це вкрай важливо, щоб виграти вибори 2023 року, – пояснює експерт.

Тому, на його думку, Ердоган грає у свою гру, і це треба розуміти.

– Другий момент дуже важливий: усі угоди, які було підписано між Україною і Туреччиною, вони виконують. Базові міжнародні угоди, як перекриття Босфору, наприклад, турки також виконують. Тобто вони не перетинаюсь якихось червоних ліній, – вважає Семиволос.

Як зазначив експерт, зараз Україні треба, відповідно до домовленостей і угод, відверто і чітко говорити з турками про те, де червоні лінії, за які не варто заходити.

– У них є свої інтереси. Ми це розуміємо. Є російсько-турецькі відносини. Але ми не повинні відновлювати дуже невигідний для нас трикутник Україна – РФ – Туреччина. Ми маємо продовжути працювати на окремому треку і водночас пояснювати, чому їхні відносини з Росією можуть негативно позначитися на подальшій співпраці з Україною, – підсумував директор Центру близькосхідних досліджень.

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