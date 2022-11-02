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Эрдоган и Си Цзиньпин очень серьезно нажали на Путина по зерновому коридору – военный эксперт

Анастасия Гевко редактор ленты Вадим Карпьяк Ведущий программы «Свобода слова»

Военный эксперт Петр Черник заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган и глава Китая Си Цзиньпин “очень серьезно и уверенно” нажали на своего “коллегу по тираническому цеху” – Владимира Путина, – в вопросе зернового соглашения. 

– Напомню, более 400 млн людей кормятся с украинского экспорта. На эту минуту мы экспортировали в районе 9 млн тонн разного продовольствия – это приблизительно четверть от нашего экспортного потенциала. Планета Земля нуждается в наших продуктах. В первую очередь – африканский континент, где колоссально растут интересы Китая, – рассказал Черник в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире национального телемарафона.

Он добавил, что Китаю ни к чему, чтобы в африканских странах начинались голодные бунты. 

– Это касается, в первую очередь, и близкого востока. Есть страны, которые почти на 90% зависят от украинской муки. А, как известно, турецкий имперализм проснулся и Эрдоган показывает довольно действенную политику, как защищать собственные национальные интересы, – сообщил эксперт.

По его словам, можно сделать вывод, что Владимир Путин и Российская Федерация “уже не те” и “их время проходит”.

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