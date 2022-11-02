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Ердоган і Сі Цзіньпін дуже серйозно натиснули на Путіна по зерновому коридору – військовий експерт

Анастасія Гевко редакторка стрічки Вадим Карп'як Ведучий програми «Свобода слова»

Військовий експерт Петро Черник заявив, що президент Туреччини Реджеп Ердоган і голова Китаю Сі Цзіньпін “дуже серйозно і впевнено” натиснули на свого “колегу з тиранічного цеху” – Володимира Путіна, – у питанні зернової угоди.

– Нагадаю, понад 400 млн людей годуються з українського експорту. На цю хвилину ми експортували близько 9 млн тонн різного продовольства – це приблизно чверть від нашого експортного потенціалу. Планета Земля потребує наших продуктів. Насамперед – африканський континент, де колосально зростають інтереси Китаю, – розповів Черник у коментарі провідному ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі національного телемарафону.

Він додав, що Китаю ні до чого, щоб у африканських країнах розпочиналися голодні бунти.

– Це стосується насамперед і близького сходу. Є країни, які майже на 90% залежать від українського борошна. А, як відомо, турецький імпералізм прокинувся, і Ердоган показує досить дієву політику, як захищати власні національні інтереси, – повідомив експерт.

За його словами, можна зробити висновок, що Володимир Путін і Російська Федерація “вже не ті” та “їхній час минає”.

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