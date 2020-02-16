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Факты / Видео / Украина

Эстетические материалы вместо старых шин: как в Николаеве благоустраивают детплощадки

Старые покрышки на детских площадках и во дворах у нас давно заменяют необходимое оснащение. Из них делают скульптуры, ограждения, клумбы и вазоны.

В Николаеве отработанную резину решили с улиц убрать. Мол, вредит здоровью.

Люди по-разному относятся к инициативе чиновников. Одним нравится, другим – нет. Но все требуют поставить шинам замену.

В департаменте ЖКХ обещают заменить покрышки на современные, эстетичные и разрешенные материалы.

Полный сюжет от Елены Горячевой на YouTube Фактов ICTV.

К слову, на Николаевщине школа просит родителей купить огнетушители и респираторы.

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