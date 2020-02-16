Естетичні матеріали замість старих шин: як у Миколаєві упорядковують дитмайданчики
Старі покришки на дитмайданчиках та в дворах у нас давно замінюють необхідне оснащення. З них роблять скульптури, огорожі, клумби і вазони.
У Миколаєві відпрацьовану гуму вирішили з вулиць прибрати. Мовляв, шкодить здоров’ю.
Люди по-різному ставляться до ініціативи чиновників. Одним подобається, іншим – ні. Але всі вимагають поставити шинам заміну.
У департаменті ЖКГ обіцяють замінити покришки на сучасні, естетичні і дозволені матеріали.
Повний сюжет від Олени Горячевої на YouTube Фактів ICTV.
До слова, на Миколаївщині школа просить батьків купити вогнегасники і респіратори.
2020-02-16
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