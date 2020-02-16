Естетичні матеріали замість старих шин: як у Миколаєві упорядковують дитмайданчики

Старі покришки на дитмайданчиках та в дворах у нас давно замінюють необхідне оснащення. З них роблять скульптури, огорожі, клумби і вазони.

У Миколаєві відпрацьовану гуму вирішили з вулиць прибрати. Мовляв, шкодить здоров’ю.

Люди по-різному ставляться до ініціативи чиновників. Одним подобається, іншим – ні. Але всі вимагають поставити шинам заміну.

У департаменті ЖКГ обіцяють замінити покришки на сучасні, естетичні і дозволені матеріали.

Повний сюжет від Олени Горячевої на YouTube Фактів ICTV.

До слова, на Миколаївщині школа просить батьків купити вогнегасники і респіратори.

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