На Николаевщине школа просит родителей купить огнетушители и респираторы

Делай ремонт, выделяй деньги на школьные нужды, оплачивай охрану, а еще – сам заботься о пожарной безопасности в школе. На Николаевщине в Первомайске родителей школьников попросили купить огнетушители и респираторы.

После страшного одесского пожара родителей предупредили: в школы уже несколько лет спасатели требуют установить противопожарную сигнализацию.

Педагоги попросили позаботиться о безопасности детей их родителей. Потому что в бюджете города нет на это средств. Подробнее – в сюжете Елены Горячевой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о пожарных учениях в университете Каразина.

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