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Специалист с опытом после университета. Как будут учить медиков в Харькове

Будущие медики Харькова уже с первого курса будут учиться принимать роды, оперировать и проводить вскрытие тела в условиях, приближенных к реальным. На медицинском факультете национального университета имени Каразина появился современный симуляционный центр.

Здесь студенты будут учиться отрабатывать сложнейшие задачи, к которым их пока не допускают на практике в больницах. Хотя и это скоро изменится.

Неверное движение акушера может навредить ребенку, поэтому компьютер фиксирует все действия студента и оценивает успешность родов. Система мониторит также состояние роженицы и ребенка.

Программа может моделировать ситуации любой сложности – как для первокурсников, так и для интернов.

Симуляционный центр на медицинском факультете университета Каразина открыли две недели назад. Пока преподаватели и волонтеры учатся пользоваться приборами, а на полную он заработает с 1 сентября. Здесь все, как в реальной больнице: родовой зал, педиатрия, хирургия – где кроме настоящих операционных столов еще и интерактивный, с 3D визуализацией.

Центр стоил университету 80 млн грн. Каждый манекен от миллиона до трех. Здесь будут учиться не только студенты, но и врачи для повышения квалификации.

Факты ICTV ранее писали о том, что школьникам провели лекцию о пересадке органов.

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