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Фахівець із досвідом після університету. Як навчатимуть медиків у Харкові

Майбутні медики Харкова вже з першого курсу вчитимуться приймати пологи, оперувати і проводити розтин тіла в умовах, наближених до реальних. На медичному факультеті національного університету імені Каразіна з’явився надсучасний симуляційний центр.

Тут студенти вчитимуться відпрацьовувати надскладні завдання, до яких їх поки не допускають на практиці в лікарнях. Хоча й це скоро зміниться.

Хибний рух акушера може зашкодити дитині, тому комп`ютер фіксує всі дії студента й оцінює успішність пологів. Система моніторить також стан породіллі і дитини.

Програма може моделювати ситуації різної складності – як для першокурсників, так і для інтернів.

Симуляційний центр на медичному факультеті університету Каразіна відкрили два тижні тому. Поки викладачі й волонтери вчаться користуватися приладами, а на повну він запрацює з 1 вересня. Тут все, як у реальній лікарні: пологова зала, педіатрія, хірургія – де окрім справжніх операційних столів ще й інтерактивний, із 3D візуалізацією.

Центр коштував університету 80 млн грн. Кожен манекен від мільйона до трьох. Вчитимуться тут не лише студенти, а й лікарі для підвищення кваліфікації.

Факти ICTV раніше писали про те, що школярам провели лекцію про пересадка органів.

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