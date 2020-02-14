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Пересадка органов в Украине: школьникам провели лекцию о трансплантации

Ежегодно в Украине более 5 тыс. человек нуждаются в пересадке органов, тысяче из них – нужно новое сердце.

Впервые за долгие годы такие сверхсложные операции позволили делать отечественным медикам. Недавно – двум украинцам пересадили сердце. И это огромный прорыв.

Количество спасенных жизней зависит от того, готово ли общество давать согласие на донорство. К примеру, в Америке с детьми эту тему начинают обсуждать с детских садов, а в Украине только накануне впервые решились со столичными школьниками.

Подробности в сюжете Кристины Величанской.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Украине сделали первую за 13 лет операцию по пересадке сердца.

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