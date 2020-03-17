Факты ICTV. Спорт (17.03.2020)

Самые актуальные спортивные события 17 марта: из-за коронавируса УЕФА созывает экстренное совещание, которое проведут через видеосвязь; из-за отмены европейского боксерского отбора под угрозой оказались и другие континенты, успели разыграть лицензии только в Африке и Азии; одними из последних доигрывают свой чемпионат в Украине хоккеисты.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 16 марта.

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