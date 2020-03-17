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Факти ICTV. Спорт (17.03.2020)

Найактуальніші спортивні події 17 березня: через коронавірус УЄФА скликає екстрену нараду, яку проведуть через відеозв’язок; через скасування європейського боксерського відбору під загрозою опинилися й інші континенти, встигли розіграти ліцензії лише в Африці та Азії; одними з останніх дограють свій чемпіонат в Україні хокеїсти.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 16 березня.

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