Факты ICTV. Спорт (18.03.2020)

Самые актуальные спортивные события 18 марта: Европа и Украина остались без футбола; перенос Евро 2020 на 2021 год выглядит самым оптимальным решением; Украинская хоккейная лига решила сразу перенести матчи на сентябрь; не планируют переносить Олимпиаду, японцы уверяют весь мир, что подготовка идет по плану.

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