Факти ICTV. Спорт (18.03.2020)
Найактуальніші спортивні події 18 березня: Європа та Україна залишилися без футболу; перенесення Євро 2020 на 2021 рік виглядає найоптимальнішим рішенням; Українська хокейна ліга вирішила одразу перенести матчі на вересень; не планують переносити Олімпіаду, японці переконують увесь світ, що підготовка йде за планом.
Дивіться також випуск Фактів Спорт за 17 березня.
2020-03-18
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