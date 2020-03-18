Факти ICTV. Спорт (18.03.2020)

Найактуальніші спортивні події 18 березня: Європа та Україна залишилися без футболу; перенесення Євро 2020 на 2021 рік виглядає найоптимальнішим рішенням; Українська хокейна ліга вирішила одразу перенести матчі на вересень; не планують переносити Олімпіаду, японці переконують увесь світ, що підготовка йде за планом.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 17 березня.

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