Факти ICTV. Спорт (25.02.2020)

Найактуальніші спортивні події 25 лютого: донецький Шахтар вирушає до Португалії, де зіграє матч-відповідь фіналу Ліги Європи УЄФА проти місцевої Бенфіки; скасовані напередодні через спалах смертельного вірусу чотири матчі Серії А, зіграють, але без глядачів; Даяна Ястремська вийшла до другого кола тенісного турніру в Досі, де розігрують понад $3 млн.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 7 лютого.

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