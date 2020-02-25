Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Спорт

Факти ICTV. Спорт (25.02.2020)

Найактуальніші спортивні події 25 лютого: донецький Шахтар вирушає до Португалії, де зіграє матч-відповідь фіналу Ліги Європи УЄФА проти місцевої Бенфіки; скасовані напередодні через спалах смертельного вірусу чотири матчі Серії А, зіграють, але без глядачів; Даяна Ястремська вийшла до другого кола тенісного турніру в Досі, де розігрують понад $3 млн.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 7 лютого.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ведуча Фактів ICTV Інна Шевченко виходить заміж
Ведуча Фактів ICTV Інна Шевченко виходить заміж
Факти ICTV – Випуск 8:45 (25.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (25.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (25.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (25.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (25.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (25.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (25.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (25.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (24.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (24.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (24.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (24.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (24.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (24.02.2020)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка