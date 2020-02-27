Факты ICTV. Спорт (27.02.2020)

Самые актуальные спортивные события 27 февраля: Манчестер Сити одержал волевую победу в первой встрече 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА; донецкий Шахтер в Лиссабоне в ответном матче Лиги Европы УЕФА попытается повторить свой домашний успех против Бенфики; украинка Даяна Ястремская не сумела пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в катарской Дохе.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 26 февраля.

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