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Факти ICTV. Спорт (27.02.2020)

Найактуальніші спортивні події 27 лютого: Манчестер Сіті здобув вольову перемогу в першій зустрічі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА; донецький Шахтар в Лісабоні в повторному матчі Ліги Європи УЄФА спробує повторити свій домашній успіх проти Бенфіки; українка Даяна Ястремська не зуміла пробитися до чвертьфіналу тенісного турніру в катарській Досі.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 26 лютого.

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