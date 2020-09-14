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Факты ICTV. Спорт 8:45 (14.09.2020)

Самые актуальные спортивные события 14 сентября: Марина Бех-Романчук выиграла золото на легкоатлетическом турнире в Берлине; второй тур чемпионата Украины в Премьер-лиге преподнес немало неожиданных результатов; Лионель Месси впервые появился на поле после скандальной саги с его неудачным переходом; во Франции провально стартовал ПСЖ; Доминик Тим накануне пережил грандиозный успех в жизни; 90 победу на этапах Формулы-1 отпраздновал Льюис Хэмилтон.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 12 сентября.

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