Факти ICTV. Спорт 8:45 (14.09.2020)

Найактуальніші спортивні події 14 вересня: Марина Бех-Романчук виграла золото на легкоатлетичному турнірі в Берліні; другий тур чемпіонату України в Прем’єр-лізі підніс чимало несподіваних результатів; Ліонель Месі вперше з’явився на полі після скандальної саги з його невдалим переходом; у Франції провально стартував ПСЖ; Домінік Тім напередодні пережив найграндіозніший успіх у житті; 90 перемогу на етапах Формула-1 відсвяткував Льюіс Гемілтон.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 12 вересня.

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