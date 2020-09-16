Факты ICTV. Спорт 8:45 (16.09.2020)

Самые актуальные спортивные события 16 сентября: Динамо Киев вышло в плей-офф квалификации Лиги Чемпионов; Миралем Пьянич стал официальным игроком Барселоны; во Франции сегодня наконец попытается выиграть ПСЖ; Элина Свитолина и Даяна Ястремская вылетели в первом же раунде парного разряда теннисного турнира в Риме; звездный состав собрал шестой турнир по пляжному волейболу памяти Владимира Юричко, погибшего на востоке, защищая Украину.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 16 сентября.

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