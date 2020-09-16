Факти ICTV. Спорт 8:45 (16.09.2020)

Найактуальніші спортивні події 16 вересня: Динамо Київ вийшло до плей-оф кваліфікації Ліги Чемпіонів; Міралем П’яніч став офіційним гравцем Барселони; у Франції сьогодні нарешті спробує виграти ПСЖ; Еліна Світоліна і Даяна Ястремська вилетіли у першому ж раунді парного розряду тенісного турніру в Римі; зірковий склад зібрав шостий турнір з пляжного волейболу пам’яті Володимира Юричка, який загинув на сході, захищаючи Україну.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 16 вересня.

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