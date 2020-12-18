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Факты ICTV. Спорт 8:45 (18.12.2020)

Самые актуальные спортивные события 18 декабря: футбольные чиновники признали Ингулец виновным в срыве матча 13 тура украинской Премьер-Лиги и наказали техническим поражением 0:3; хоккейный клуб Сокол сократил отставание от Донбасса в Украинской хоккейной лиге; чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль Альварес впервые за более года выйдет на ринг; два года Россия не сможет выступать ни на одних международных соревнованиях под своим прапором.

Смотрите также выпуск Фактов Спорт за 18 декабря.

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