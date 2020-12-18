Факти ICTV. Спорт 8:45 (18.12.2020)

Найактуальніші спортивні події 18 грудня: футбольні чиновники визнали Інгулець винним у зриві матчу 13 туру української Прем’єр-Ліги і покарали технічною поразкою 0:3; хокейний клуб Сокіл скоротив відставання від Донбаса в Українській хокейній лізі; чемпіон світу у чотирьох вагових категоріях Сауль Альварес вперше за понад рік вийде на ринг; два роки Росія не зможе виступати на жодних міжнародних змаганнях під своїм прапором.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 18 грудня.