Факты ICTV – Выпуск 12:45 (02.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: полиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего мальчика в центре Киева; двое погибших на фронте. Бойцы подорвались на взрывчатке когда перекрывали пути отхода диверсантам; правки в закон о ГБР и общественные слушания по открытию рынка земли. Депутаты готовятся к плодотворной недели; уменьшить количество ДТП с пешеходами – может светоотражатель на вашей одежде. Как позаботиться о своей безопасности – факты расскажут; как вручали ордена Народного Героя и чем высшее образование в США отличается от украинского.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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