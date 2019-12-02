Факти ICTV – Випуск 12:45 (02.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: поліція затримала підозрюваних у вбивстві трирічного хлопчика в центрі Києва; двоє загиблих на фронті. Бійці підірвалися на вибухівці коли перекривали шляхи відходу диверсантам; правки до закону про ДБР та громадські слухання стосовно відкриття ринку землі. Депутати готуються до плідного тижня; зменшити кількість ДТП з пішоходами – може світловідбивач на вашому одязі. Як подбати про свою безпеку – факти розкажуть; як вручали ордени Народного Героя та чим вища освіта у США відрізняється від української.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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