Факты ICTV — Выпуск 12:45 (04.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирус в Украине подхватили более 12 тыс. человек; открывают магазины, парикмахерские, гостиницы и парки — мир понемногу ослабляет карантин; как дендропарк в Киевской области несмотря на карантин стал туристической Меккой; как коронавирус изменил планы украинцев на летний отдых.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.