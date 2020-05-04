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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (04.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирус в Украине подхватили более 12 тыс. человек; открывают магазины, парикмахерские, гостиницы и парки — мир понемногу ослабляет карантин; как дендропарк в Киевской области несмотря на карантин стал туристической Меккой; как коронавирус изменил планы украинцев на летний отдых.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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