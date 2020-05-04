Факти ICTV – Випуск 12:45 (04.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус в Україні підхопили понад 12 тис. людей; відкривають магазини, перукарні, готелі й парки – світ потроху послаблює карантин; як дендропарк на Київщині попри карантин став туристичною Меккою; як коронавірус змінив плани українців на літній відпочинок.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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