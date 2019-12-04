Факты ICTV – Выпуск 12:45 (04.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада приняла закон о статусе УБД воинам добровольцам; плати или мерзни. В Ровно начали поквартирно отключать должников за тепло. Действенный ли такой метод борьбы с неплательщиками; Киев и его туалеты. Факты проинспектировали – имеет ли столица необходимое количество общественных туалетов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.