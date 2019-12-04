Факти ICTV – Випуск 12:45 (04.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховна Рада ухвалила закон про статус УБД воїнам добровольцям; плати або мерзни. У Рівному почали поквартирно відключати боржників за тепло. Чи дієвий такий метод боротьби з неплатниками; Київ і його вбиральні. Факти проінспектували – чи має столиця необхідну кількість громадських туалетів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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