Факты ICTV – Выпуск 12:45 (05.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: эвакуированные из-за коронавируса из Китая украинцы уже вышли из изоляции; в Черновцах возросло количество пациентов с подозрением на коронавирус; депутаты попытаются отправить в отставку генпрокурора.

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