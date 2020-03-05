Факти ICTV – Випуск 12:45 (05.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: евакуйовані через коронавірус із Китаю українці вже вийшли з ізоляції; у Чернівцях зросла кількість пацієнтів із підозрою на коронавірус; депутати спробують відправити у відставку генпрокурора.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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