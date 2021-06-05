Факты ICTV — Выпуск 12:45 (05.06.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.06.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине за сутки обнаружили менее 2 тыс. инфицированных коронавирусом; СБУ заблокировала кибератаку российских спецслужб; на Востоке Украины оккупанты за минувшие сутки совершили две атаки; Соединенные Штаты считают реальным для собственного Дня независимости — 4 июля провакцинировать 70% населения.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.
2021-06-05
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