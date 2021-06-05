Факти ICTV – Випуск 12:45 (05.06.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.06.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні за добу виявили менше 2 тис. інфікованих коронавірусом; СБУ заблокувала кібератаку російських спецслужб; на Сході України окупанти за минулу добу здійснили дві атаки; Сполучені Штати вважають реальним для власного Дня незалежності – 4 липня провакцинувати 70% населення.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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