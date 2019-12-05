Факты ICTV – Выпуск 12:45 (05.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада отложила рассмотрение проекта нового избирательного кодекса; Украина отмечает День волонтеров и 28 годовщину создания Вооруженных сил; Шесть лет в холоде, без горячей воды. Но главное – есть крыша над головой. О жизни переселенцев в прифронтовом Курахово; полмиллиона гривен в месяц – зарплаты в ЦИК.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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