Факти ICTV – Випуск 12:45 (05.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховна Рада відклала розгляд проекту нового виборчого кодексу; Україна відзначає День Волонтера та 28 річницю створення Збройних сил; Шість років у холоді, без гарячої води. Але головне – що є дах над головою. Про життя переселенців у прифронтовому Кураховому; півмільйона гривень на місяць – зарплати в ЦВК.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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