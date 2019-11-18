Факты ICTV – Выпуск 12:45 (18.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: осторожно мошенники, как вас обманывают на рекламе лекарств в интернете и как не попасться на крючок; в Харькове активисты требуют вывести коммунальные паркинги из тени; в Мукачево водоканал решил радикально бороться с неплательщиками.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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