Факты ICTV – Выпуск 8:45 (18.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: без потерь и раненых, как прошли сутки на фронте; кто занимается парковочными площадками Харькова и почему активисты уверены в махинациях; как не купиться на фейковую рекламу и не стать жертвой поддельных лекарств; как в столице отмечали Всемирный день недоношенных детей.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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