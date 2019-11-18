Факти ICTV – Випуск 12:45 (18.11.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: обережно шахраї, як вас дурять на рекламі ліків в інтернеті і як не попастися на гачок; у Харкові активісти вимагають вивести комунальні паркінги з тіні; у Мукачевому водоканал вирішив радикально боротися з неплатниками.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.
2019-11-18
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