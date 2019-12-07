Факты ICTV – Выпуск 12:45 (07.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: до пяти возросло число жертв пожара в одесском колледже; только до 12% отечественных перевозчиков – легальные; украинская этно-группа Даха Браха отметила юбилей большим сольным концертом во Дворце Спорта.

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