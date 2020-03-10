Факты ICTV — Выпуск 12:45 (10.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирус уже охватил весь Евросоюз. В Италии за сутки заболели почти 2 тыс. человек; в Нидерландах продолжается суд по делу сбитого боевиками малайзийского боинга; высотки растут — инфраструктуры нет. Что такое долевое участие, почему ее отменяют и как заставить застройщиков строить школы и детсады; последние сводки с фронта; гривна падает; в Киеве наградили лауреатов Шевченковской премии.

Смотрите также випуск Фактів ICTV за 8:45.

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