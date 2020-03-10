Факти ICTV – Випуск 12:45 (10.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус уже охопив весь Євросоюз. В Італії за добу захворіли майже 2 тис. людей; у Нідерландах продовжується суд у справі збитого бойовиками малайзійського боїнга; висотки ростуть – інфраструктури немає. Що таке пайова участь, чому її скасовують і як змусити забудовників зводити школи і дитсадки; останні зведення з фронту; гривня падає; в Києві нагородили лауреатів Шевченківської премії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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