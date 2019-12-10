Факты ICTV – Выпуск 12:45 (10.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: обмен пленными и полное прекращение огня до нового года – результаты нормандской встречи; стрельба в Чехии, в больницу ворвался неизвестный и убил шесть человек; на передовой погибли трое наших воинов, враг ведет активные обстрелы; Конгресс США окончательно утвердил оборонный бюджет на следующий год.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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