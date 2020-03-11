Факты ICTV — Выпуск 12:45 (11.03.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Киев идет на карантин из-коронавируса. Приостанавливают учебу в школах и садиках; Андрей Таран — новый министр обороны. Сегодня его официально представил президент; новый украинский фильм Толока.
Смотрите также випуск Фактів ICTV за 8:45.
2020-03-11
Теги: Факты 12.45, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.