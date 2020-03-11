Факти ICTV – Випуск 12:45 (11.03.2020)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Київ йде на карантин через коронавірус. Призупиняють навчання у школах та садочках; Андрій Таран – новий міністр оборони. Сьогодні його офіційно представив президент; новий український фільм Толока.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.
2020-03-11
Теги: Факти 12.45, Факти ICTVЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.