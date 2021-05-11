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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (11.05.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: неутешительная перспектива — Минздрав предупреждает об угрозе новой четвертой волны эпидемии Covid-19; массовое убийство в российской Казани. Подросток в школе расстрелял 11 человек. Большинство из них — ученики; Израиль и Палестина обменялись массовыми ударами. В то же время, на украинском Востоке враг атакует большими калибрами.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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