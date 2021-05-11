Факти ICTV – Випуск 12:45 (11.05.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: невтішна перспектива – МОЗ попереджає про загрозу нової четвертої хвилі епідемії Covid-19; масове вбивство в російській Казані. Підліток у школі розстріляв 11 людей. Більшість із них учні; Ізраїль та Палестина обмінялись масованими ударами. Водночас, на українському Сході ворог атакує великими калібрами.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.
2021-05-11
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