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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (12.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Италии за сутки 196 жертв коронавируса. Турция переносит тур-сезон, США отменяют авиасообщение с Европой. Как мир противостоит недугу; в Киеве вводят систему фото и видеофиксации ПДД. С мая водителям будут посылать письма счастья; гривна продолжает падение; последние сводки с фронта; в Запорожье ремонтируют магистраль на Бердянск.

Смотрите также випуск Фактів ICTV за 8:45.

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